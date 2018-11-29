Архыз, Карачаево-Черкесия, 29 ноября, 2018, 14:13 — ИА Регнум. Стать резидентами особой экономической зоны на курорте «Архыз» в Карачаево-Черкесии намерены еще два инвестора. Компании ООО «Курорт Инвест» и ООО «Парадайс» подали заявки на участие в строительстве гостиничного фонда. Общая сумма вложений составит около 935 млн рублей. Об этом было сказано в ходе заседания экспертного совета по особым экономическим зонам (ОЭЗ) в составе Северо-Кавказского туристического кластера.

E.zhigalo Канатная дорога в Архызе

Мероприятие прошло 27 ноября в Министерстве по делам Северного Кавказа, сообщили ИА REGNUM в ведомстве. Согласно бизнес-плану «Курорт Инвест» на северо-ориентированном склоне туристической деревни «Романтик» будет построен гостиничный комплекс «Пять гор» за 822 млн рублей. В него войдут гостиница и комплекс шале из 18 коттеджей. Общее число мест для туристов составит почти 600 — 420 стационарных и 174 дополнительных. Будут также созданы ресторан, спа-центр, детский досуговый центр, пункт проката и хранения летнего и зимнего спортивного инвентаря, парковки и зона для пикника.

Проект ООО «Парадайс», состоящий из восьми шале, будет размещен на южно-ориентированном склоне туристической деревни «Романтик». Его стоимость составит 113 млн рублей. В комплексе будет создано до 180 мест для размещения туристов, а также парковка, детский досуговый центр и зона хранения спортивного оборудования.

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Напомним, курорт «Архыз» создается в Карачаево-Черкесии с 2010 года. На курорте создана особая экономическая зона. В настоящее время она насчитывает 27 резидентов. Объем инвестиций в развитие проекта за восемь лет с начала реализации проекта составил порядка 1,5 млрд рублей. С 2018 по 2020 годы в курорт «Архыз», по данным Минкавказа, будет пложено еще около 8,6 млрд рублей.

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