Киев, 29 ноября, 2018, 14:08 — ИА Регнум. Украинские власти собираются просить Турцию закрыть для российских кораблей проход через Босфор, заявил командующий ВМС Украины Игорь Воронченко. Об этом сообщает УНИАН.

Mil.ru Корабли черноморского флота РФ

По словам Воронченко, согласно конвенции Монтрё от 1936 года турецкие власти имеют право перекрыть пролив для военных кораблей любых государств, находящихся в состоянии войны либо в формате оказания помощи государству, которое является жертвой агрессии.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 ноября украинская сторона заявила о «военной агрессии со стороны России» после того, как российские пограничники задержали три корабля ВМС Украины, без разрешения зашедшие в территориальные воды РФ и опасно маневрировавшие там.

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