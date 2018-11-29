Токио, 29 ноября, 2018, 15:06 — ИА Регнум. 28 ноября глава Организации по атомной энергии Ирана Али Акбар Салехи дал интервью японскому информационному агентству «Киодо Цусин». Он отметил, что США пытается изолировать Иран, однако Япония несмотря ни на что заявляет о готовности продолжать сотрудничество в сфере ядерной безопасности, что очень радует.

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По сообщению японского информационного агентства «Киодо Цусин», Салехи также отметил, что на днях произошла встреча иранских и японских официальных лиц. Они договорились о гарантиях ядерной безопасности, а также о проведении учебных программ для иранских ученых Японией.

Салехи признал, что тем не менее Япония все еще осторожничает с Ираном, опасаясь резкой реакции со стороны Соединенных Штатов. «В осторожности нет смысла. Япония может расширить сотрудничество с нашей страной в тех областях, которые были не затронуты санкциями. Это прежде всего медицинское оборудование и гуманитарная сторона научно-технического сотрудничества. Хотелось бы, чтобы Япония играла более независимую от США роль. Япония при желании может сделать многое», — рассказал Али Акбара Салехи.