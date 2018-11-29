Женева, Швейцария, 29 ноября, 2018, 14:01 — ИА Регнум. Преподавательницы теологического факультета Женевского университета Элизабет Пармантье и Лориана Савой выпустили книгу со своей трактовкой библейских событий, предназначенную для феминисток. В ней объясняется, почему Марию Магдалину нельзя считать блудницей, а сестру Марфу следует уважать как служителя церкви, пишет Nation Multimedia.

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По словам теологов, сегодня религию нередко используют для оправдания женоненавистничества и подчинения женщин. Чтобы побороть такой подход к Библии, они начали работу по переосмыслению отрывков священных писаний. В частности, Парманьте и Савой утверждают, что главная женская фигура в Евангелиях Мария Магдалина далека от классического образа из-за ошибки переводчиков.

«Она была возле Иисуса, когда он умирал на кресте, пока его ученики-мужчины боялись подойти. Она первой вошла в его гробницу и обнаружила, что Иисус воскрес. Это фундаментальный персонаж, но она описывается как блудница», — отмечает Савой.

Теологи недовольны также описанием сцены в Евангелии от Луки, где Иисус посещает дом сестёр Марфы и Марии. В классическом тексте Мария села у ног Иисуса и слушала его, пока Марфа заботилась об угощении.

«В тексте говорится, что Марфа «служит», что было истолковано как «подаёт пищу». Но греческое слово diakonia может иметь и другие значения. Например, это может означать, что она была дьяконом, то есть помощником священника», — объяснила Пермантье.

Источником вдохновения для теологов стала первая «Женская Библия», написанная в 1898 году американской суфражисткой Элизабет Кэди Стэнтон. Однако её текст не подходит для современности, поэтому Парманьте и Савой решили создать собственную трактовку Библии. Авторы полагают, что переосмысленный текст станет полезным инструментом в эпоху движения за равенство женщин #MeToo.