Гаврилов-Ям, Ярославская область, 29 ноября, 2018, 13:52 — ИА Регнум. 8 — 9 декабря в Гаврилов-Яме Ярославской области пройдет историческая реконструкция закрытия футбольного сезона 1914 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве.

Yarregion.ru Ретроматч

Ретроматч состоится на стадионе «Труд» — первом профессиональном футбольном поле в российской провинции. Его построили британцы в 1912 году.

Летом стадион уже стал центром яркого праздника, развернувшегося вокруг спортивной истории города. Ретроматч «Гол!» по-гаврилов-ямски, или спортивный день 1914 года» — новое событие высокого туристического сезона — состоялся в июне и был приурочен к открытию Чемпионата мира по футболу. Успешный старт мероприятия стал поводом для повторной реализации — для привлечения гостей в регион в межсезонье. На эти цели проект получил грант департамента туризма Ярославской области.

Программа футбольного праздника рассчитана на два дня. 8 декабря гостей ждет реконструкция закрытия сезона игр 1914 года, в рамках которой состоится товарищеский матч между командами Гаврилов-Яма и Данилова. Также на стадионе пройдут матчи молодежных и взрослых футбольных клубов.

9 декабря на стадионе пройдут закрытие футбольного сезона и торжественное чествование лучших футболистов. Также на площадке мероприятия развернутся тимбилдинговые игры.

Кроме того, в рамках программы будут организованы бега борзых собак и кинопоказы. Для гостей праздника будут работать «Маркет местной еды», футбольный дартс, гигантский футбольный тир, спортивные и детские площадки, выставка ретросамокатов и велосипедов, квест «Пас в историю», контактный музей, сувенирные лавки.