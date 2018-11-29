Курчатов, Курская область, 29 ноября, 2018, 13:40 — ИА Регнум. 28 ноября на Курской АЭС впервые началась загрузка дополнительных кобальтовых поглотителей в реакторную установку энергоблока №4 в рамках реализации проекта концерна «Росэнергоатом» по промышленному производству кобальта-60 (Co-60).

CommonsRIA Novosti Центральный зал энергоблока Курской атомной электрической станции. Курчатов

Загрузку первого кобальтового поглотителя с помощью разгрузочно-загрузочной машины выполнил оперативный персонал смены №1 Курской АЭС. Перед этим был проделана кропотливая подготовительная работа, в частности, разработано обоснование безопасности эксплуатации энергоблоков с ДПК, а также получены разрешительные документы на эксплуатацию в Ростехнадзоре.

Общее производство кобальта 60 в мире на сегодня порядка 75 миллионов кюри в год, которое делится на два типа: кобальт с низкой и средней активностью (до 100 кюри на грамм) и высокоактивный кобальт (250+ кюри на грамм). Последний считается высокотехнологичным продуктом и используется в основном в медицинских применениях, его выпуск составляет около 2,5 млн кюри в год. При стоимости одного кюри низкоактивного кобальта около 2 долларов за кюри и высокоактивного около 25 долларов за кюри общий рынок этого изотопа составляет порядка 200 млн долларов при среднем росте рынка порядка 7−8% ежегодно. Кроме России, кобальт-60 производится на АЭС Bruce в Канаде, на АЭС Wolsong в Южной Корее и на АЭС Embalse в Аргентине.

Области применения низкоактивного кобальта-60: стерилизация медицинских инструментов и продуктов; стимуляция роста и урожайности зерновых и овощных культур; очистка промышленных стоков и отходов. Области применения средне‑ и высокоактивного кобальта-60: радиохирургия (кобальтовая пушка, гамма-нож); гамма-дефектоскопия; контроль уровня расплавленного металла в плавильных печах.

Более 20 лет наработки изотопа кобальта успешно велись на Ленинградской АЭС. А в 2016 году с целью сохранения и увеличения доли производства Со-60 на мировом рынке проект по организации производства Со-60 был также инициирован на Смоленской и Курской АЭС. Осенью 2017 года первый дополнительный кобальтовый поглотитель был загружен в реактор энергоблока №1 Смоленской АЭС. В случае выхода производства кобальта-60 на Смоленской и Курской АЭС Россия кратно увеличит свою долю на мировом рынке этого изотопа.