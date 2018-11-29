Новороссийск, Краснодарский край, 29 ноября, 2018, 13:40 — ИА Регнум. Режим чрезвычайной ситуации введен из-за урагана в Новороссийске 29 ноября. В школах города отменили занятия. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

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По информации мэрии, режим ЧС в городе введен с 13:00, в 12:30 была включена система оповещения с использованием сирен, сигнала «Внимание всем». Занятия в школах Новороссийска отменены.

По данным на утро 29 ноября, в городе зафиксировано около 40 обращений по нарушению теплоснабжения, фиксировались аварии на электросетях, восемь обращений — в связи с повреждением кровли.

Как сообщало ИА REGNUM, в Краснодарском крае в связи с непогодой действует экстренное предупреждение. На 29 ноября прогнозируется усиление ветра, снегопады, дожди, гололед. В Новороссийске ожидается ураганный ветер до 38 метров в секунду.