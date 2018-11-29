Берлин, 29 ноября, 2018, 13:37 — ИА Регнум. Украинские власти должны действовать разумно в связи с инцидентом в акватории Чёрного моря. Об этом заявила 29 ноября канцлер Германии Ангела Меркель.

Müller / MSC Ангела Меркель и Пётр Порошенко

В ходе своего выступления на открытии Германо-украинского форума в Берлине Меркель пообещала обсудить произошедшее с президентом РФ Владимиром Путиным.

По ее словам, это может произойти на саммите «большой двадцатки» в Буэнос-Айресе. Канцлер ФРГ подчеркнула, что украинская сторона должна вести себя разумно, поскольку военное разрешения конфликта с Россией невозможно.

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Как сообщало ИА REGNUM, 27 ноября президент РФ Владимир Путин в ходе телефонной беседы с канцлером Германии Ангелой Меркель призвал Берлин оказать воздействие на власти Украины в связи с провокацией в Керченском проливе.

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