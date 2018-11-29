Москва, 29 ноября, 2018, 13:35 — ИА Регнум. В Совфеде ожидают дальнейших провокаций Украины в Азовском море, передает корреспондент ИА REGNUM 29 ноября.

Иван Шилов ИА REGNUM Порошенко

«Командующий Военно-морскими силами Украины Игорь Воронченко продолжает упорствовать, считая, что незаконное вторжение судов ВМС Украины в территориальные воды России не было ошибочным. Тем самым он, по сути, анонсирует новые провокации Киева в Азовском море. Все это по меньшей мере странно, особенно с учетом того, что Украина уже знает, каким будет ответ российских пограничников на подобные провокации», — заявил член Совфеда Франц Клинцевич.

Сенатор также полагает, что еще раз показывать Украине свое такое лицо, нет смысла: весь мир во время последнего инцидента успел вдоволь насмотреться на него, и оно оказалось, мягко говоря, не очень симпатичным.

«Что касается утверждений Игоря Воронченко о возврате Россией задержанных украинских катеров, то это большой вопрос. Сейчас катера — своего рода вещественные доказательства, и их судьбу будет определять суд», — сказал Клинцевич.

Вместе с тем официальный Киев попросит мировое сообщество закрыть Босфорский пролив в связи с ситуацией в Керченском проливе, заявил командующий ВМС Украины Игорь Воронченко в ходе Международной конференции по вопросам морской безопасности.