Калуга, 29 ноября, 2018, 13:34 — ИА Регнум. Калужская полиция возбудило очередное уголовное дело о мошенничестве. Как сообщили 29 ноября корреспонденту ИА REGNUM в отделе информации и общественных связей калужского областного управления МВД России, жертвой злоумышленника стала жительница Калуги.

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Уточняется, что женщине срочно понадобились деньги в сумме 150 тысяч рублей, однако получить кредит в банках ей не удалось. У калужанки уже был непогашенный займ, что и стало причиной отказа в предоставлении нового кредита. Тогда женщина решила воспользоваться услугами фирмы, которая предоставляет помощь в получении кредитов. Телефон компании она нашла в объявлении в газете.

Мужчина, который представился сотрудником одной из коммерческих организаций, пояснил, что получения займа необходимо заплатить за оформление документов некую сумму. Оплату нужно произвести через терминал. В общей сложности за четыре месяца женщина перевела свыше 120 тыс. рублей, однако никакого кредита так и не было оформлено.

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Поняв, что стала жертвой мошенника, калужанка обратилась в полицию. В настоящее время стражи порядка проводят оперативно-разыскные мероприятия по установлению личности и местонахождения подозреваемого.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2018 года ещё одна жительница Калуги воспользовалась услугами фирмы по предоставлению доступных кредитов, однако обещанного займа получить ей так инее удалось. За посреднические услуги она успела перевести злоумышленникам почти 17 тыс. рублей.