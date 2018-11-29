Ижевск, 29 ноября, 2018, 13:30 — ИА Регнум. Полномочный представитель президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров провёл совещание в Удмуртии, на котором заявил, что 57 деревень и сёл региона находятся вдали от больниц. Об этом 29 ноября сообщает пресс-служба Вятского государственного университета.

Николай Загорский. У земской больницы. 1880-е гг

Лейтмотивом совещания стал указ президента России «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», в котором говорится о том, что страна должна совершить прорыв в социально-экономическом и технологическом развитии. Поэтому совещание было посвящено качественному улучшению жизни граждан России, что невозможно без качественной медицины.

В ходе совещания полпред подчеркнул, что ни один из населенных пунктов Удмуртии не должен остаться без медицинской помощи.

Отмечается, что в ходе совещания было обсуждены все 12 направлений развития, которые на основании президентского указа будут реализовываться в виде национальных проектов.

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