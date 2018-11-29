Волгоград, 29 ноября, 2018, 13:25 — ИА Регнум. Арбитражный суд Волгоградской области в рамках дела о банкротстве ОАО «Тракторная компания «ВГТЗ», входящего в машиностроительно-индустриальный концерн «Тракторные заводы», отклонил ходатайство о признании недействительным решения первого собрания кредиторов. На нём кредиторы, которым ОАО в целом задолжало почти 71 млрд рублей, большинством голосов решили перейти к следующему этапу процедуры банкротства — конкурсному производству. Попытка оспорить решение, предпринятая другим предприятием концерна — ПАО «Чебоксарский завод промышленных тракторов», — не удалась, так как заявитель «не представил в материалы дела доказательства наличия у должника возможности восстановления платежеспособности, а следовательно, и целесообразности введения иной процедуры банкротства». При этом за конкурсное производство на октябрьском собрании проголосовал основной кредитор — Внешэкономбанк, а остальные кредиторы были против, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Vgtz-traktor.ru Волгоградский тракторный завод

Напомним, ОАО «Тракторная компания «ВГТЗ» является ведущим предприятием России по производству гусеничных тракторов сельскохозяйственного и промышленного назначения. Свою историю тракторный завод ведёт с 1930 года, а в 1938 году он представил свою продукцию на Всемирной промышленной выставке в Париже, получив высшую награду — Гран-при. Завод был полностью разрушен в ходе Сталинградской битвы, но уже в июне 1944 года его восстановили.

С марта 2003 года предприятие входило в производственную структуру ОАО «Агромашхолдинг», которая позднее стала частью машиностроительно-индустриальной группы «Концерн «Тракторные заводы». В состав концерна входят два десятка предприятий в ряде регионов России: Чувашии, Мордовии, Карелии, Алтайском крае, Владимирской, Волгоградской и Курганской областях. Финансовые проблемы у группы начались после того, как не был возвращён многомиллиардный кредит, который в 2011 году ей выдала группа банков. На сегодня долг по договору переуступки передан Внешэкономбанку, который с 2017 года начал активно взыскивать различные суммы задолженности с заводов концерна, в том числе и через подачу исков о банкротстве. Сумма задолженности перед ВЭБ у концерна составляет 70−90 млрд рублей, но часть долга судом уже взыскана. 13 компаний концерна, в том числе и ОАО «Тракторная компания «ВГТЗ», должны будут солидарно выплатить госкорпорации почти 30 млрд рублей.

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Когда финансовая ситуация у группы стала грозить разорением старейших оборонных предприятий России, было решено передать часть этих заводов под «руку» госкорпорации «Ростех». Для гражданских заводов будет выбран частный инвестор, среди претендентов — «дочерняя компания» кипрской фирмы Tadorix Consultants Limited ООО «Холдинг Транспортные компоненты».

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ОАО «Тракторная компания «ВГТЗ» в числе тех активов концерна «Тракторные заводы», что попали под банкротные претензии.

9 ноября 2017 года в Арбитражный суд Волгоградской области поступило заявление межрайонной ИФНС России № 9 по Волгоградской области о признании акционерного общества несостоятельным (банкротом). В июне 2018 года в отношении ОАО была введена процедура наблюдения, временным управляющим утвержден Рамис Байрамов.

До сегодняшнего дня предприятие находится под наблюдением, но 4 октября 2018 года состоялось первое собрание кредиторов, на котором было принято решение о переходе к последнему этапу банкротства — конкурсному производству.

На момент проведения собрания у компании установлено 15 кредиторов с требованиями на сумму 70 965 508 082,75 рубля. Все составляют третью очередь. При этом 564 051 142,54 рубля — это долг, обеспеченный залогом, а 22 997 111 795,04 рубля — пени, штрафы. В числе кредиторов компании — Внешэкономбанк, которому принадлежит основной голос от общего числа голосов, составляющий 95,52 141%. Среди кредиторов волгоградского предприятия другие участники концерна — АО «Алтайский моторный завод» (24 740 381,46 рубля), АО «Курганский машиностроительный завод» (480 231 827,81 рубля), ОАО «Территория промышленного развития ВгТЗ» (397 631 381,31 рубля). Также компания задолжала ОАО «Росмашком» (4 491 129,49 рубля), ООО «Волгоградская машиностроительная компания ВгТЗ» (294 703 115,85 рубля), ООО «Чебоксарский завод промышленного литья» (877 367 511,64 рубля), ООО «ЧЕТРА — Комплектующие и запасные части» (8 147 920,51 рубля), ООО «Компания корпоративного управления «Концерн «Тракторные заводы» (124 586 541,26 рубля), ПАО «Чебоксарский завод промышленных тракторов» (225 190 949,48 рубля).

Одним из вопросов повестки стало принятие решения о дальнейшей процедуре банкротства и об обращении в арбитражный суд с соответствующим ходатайством.

«По результатам финансового анализа временным управляющим был сделан вывод о целесообразности открытия в отношении предприятия процедуры конкурсного производства по обычной процедуре поскольку у должника имеется имущество. Голосование проводится бюллетенями № 2. Вариант решения 1: ходатайствовать перед Арбитражным судом Волгоградской области о переходе на процедуру конкурсного производства. Вариант решения 2: ходатайствовать перед Арбитражным судом Волгоградской области о введении процедуры — внешнее управление», — отмечалось в протоколе.

ВЭБ, имеющий большинство голосов, выбрал конкурсное производство. Это решение попытался оспорить один из кредиторов — ПАО «Чебоксарский завод промышленных тракторов».

«ПАО «Чебоксарский завод промышленных тракторов» считает, что наличие у кредитора преобладающего числа голосов не предоставляет ему преимущественного права определять процедуру банкротства без учета интересов всех кредиторов. По мнению заявителя, открытие конкурсного производства в отношении ОАО «ТК «ВгТЗ» не отвечает интересам ни кредиторов, ни должника», — отмечалось в материалах дела.

Между тем суд отметил, что ПАО «не представило в материалы дела доказательства наличия у должника возможности восстановления платежеспособности, а следовательно, и целесообразности введения иной процедуры банкротства» и отказался признавать решение собрания недействительным. Определение может быть обжаловано.

В ближайшее время в деле ОАО «Тракторная компания «ВГТЗ» пройдёт заседание, где будет рассмотрено ходатайство о банкротстве уникального предприятия. Дата слушаний неизвестна, так как до решения по протоколу первого собрания кредиторов производство по банкротному делу было приостановлено и пока не возобновлено.