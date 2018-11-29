Москва, 29 ноября, 2018, 13:37 — ИА Регнум. 2020 год в России может стать Годом отца — с таким предложением на съезде Общероссийского народного фронта 29 ноября выступил главный специалист Минздрава России по репродуктивному здоровью Олег Аполихин, сообщаеткорреспондент ИА REGNUM.

Константин Савицкий. Отец (фрагмент). 1896

Аполихин напомнил, что один из 12 национальных проектов, которые поручил подготовить в новом «майском указе» президент России Владимир Путин, посвящён демографическому развитию. Глава государства поставил задачу добиться увеличения суммарного коэффициента рождаемости до 1,7 и снижения смертности. По мнению экспертов ОНФ, демографические проблемы не будут решены, если не улучшится ситуация с мужским здоровьем.

«Общероссийский народный фронт предлагает 2020 год объявить Годом отца в России, в рамках которого можно будет проводить информационно-разъяснительную работу, различные акции, создавать условия для ведения здорового образа жизни мужчин со своими детьми, проводить усиленную диспансеризацию с профилактикой репродуктивного здоровья мужчин», — заявил Аполихин.

Так, на тематической площадке «Демография» была озвучена статистика: сейчас Россия занимает одно из первых мест среди стран Европы по смертности мужчин трудоспособного возраста — только 57% из них доживают до 65 лет. Согласно данным Росстата, в 2017 году разрыв в продолжительности жизни женщин и мужчин составил 10 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, Минздрав России заявил о снижении уровня смертности в 79 субъектах Российской Федерации по итогам 2017 года. В среднем по итогам года смертность в России снизилась на 3,9% и составила 12,4 случая на 1 тыс. населения.

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