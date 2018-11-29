Хельсинки, 29 ноября, 2018, 13:14 — ИА Регнум. Учёные из Финляндии пришли к выводу, что музыка помогает детям с нарушениями слуха лучше ориентироваться. Об этом сообщается в журнале Music Perception.

Николай Богданов-Бельский. Дети за пианино. 1918

Учёные оценили развитие способности распознавать речь на фоне шума и изменения в высоте сигнала у детей без слуховых проблем и слабослышащих детей.

Отмечается, что пение помогает улучшить слуховые способности детям со слуховыми имплантатами. Так, поющие дети со слуховыми имплантатами лучше распознавали изменения высоты звука. При этом чувствительность была связана с тем, насколько хорошо они могут распознавать речь на фоне шума.

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