Лондон, 29 ноября, 2018, 13:08 — ИА Регнум. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что если парламент ее не поддержит, то придется выходить из Евросоюза без соглашения, сообщает 29 ноября Reuters.

Policy Exchange Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй

11 декабря британские парламентарии будут голосовать по проекту соглашения между Брюсселем и Лондоном о выходе из содружества. Мэй подчеркивает, что решение парламента не может повлиять на выход страны из ЕС.

Напомним, в конце марта 2019 года Великобритания выйдет из Европейского союза, однако предварительно ей необходимо принять соглашение, регламентирующее данный непростой процесс. Особенно болезненным является вопрос о границе с Ирландией.