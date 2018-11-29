Москва, 29 ноября, 2018, 12:59 — ИА Регнум. Нефтяные цены остаются подавленными на фоне сохраняющихся опасений переизбытка сырья на фоне проблем мировой экономики. Но при этом диапазон колебаний ограничен сложившимися за последнюю неделю границами. Так, североморская смесь Brent торгуется в границах: $58,60−61,30 за баррель, легкий американской сорт WTI не выходит за пределы: $49,90−52.70, заявил корреспонденту ИА REGNUM валютный стратег ГК TeleTrade Александр Егоров.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«По всей видимости, такая ситуация будет сохраняться до получения итогов встречи президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина. США и Китай — две крупнейшие экономики мира находятся в состоянии торговой войны, что ограничивает спрос на энергоносители», — пояснил эксперт.

Если в ходе предстоящего на ближайших выходных саммита G-20, лидеры «воюющих» государств сумеют прийти к компромиссному решению, то цены на нефть могут отыграть часть понесенных потерь. Если же итоги переговоров будут отрицательными, то нефтяные фьючерсы уйдут ниже текущих диапазонов.

«Сегодня, 29 ноября, в течение дня нефть марки Brent будет стремиться закрепиться в районе отметки $59, сорт WTI — около уровня $50.50 за баррель», — считает Егоров.

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