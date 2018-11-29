Вашингтон, 29 ноября, 2018, 13:02 — ИА Регнум. Фитнес-тренер и блогер из США Кэсси Хо показала подписчикам, что идеала тела не существует. С помощью фоторедактора она поменяла свою фигуру в соответствии со стандартами красоты разных времен, чтобы доказать, что следовать моде на фигуру бесполезно, передает корреспондент ИА REGNUM.

(сс) Tomasz_Mikolajczyk Куклы

https://www.instagram.com/p/BqsSXu9htZG/

Начала Кэсси с итальянского ренессанса — XV—XVIII веков, когда у идеальной женщины были полные бёдра, большая грудь и круглый живот. Лишний вес говорил о том, что девушка ест вдоволь, а значит, имеет высокий статус в обществе, отмечает Кэсси.

Далее блогер сразу перешла в 1920-е годы, когда полнота вышла из моды, а новым трендом стала худоба. Девушки стремились быть похожими на мальчиков-подростков, ради чего перевязывали грудь тканью, чтобы она казалась меньше.

1950-е годы — время, когда иконами красоты были Мэрилин Монро и Элизабет Тейлор с фигурой, напоминающей песочные часы. Как отмечает блогер, некоторые девушки даже специально покупали таблетки, чтобы располнеть и соответствовать так называемому идеалу.

Спустя сорок лет в моду вновь вошла худоба. Причем эталоном красоты считались девушки с угловатой фигурой, выглядевшие изможденными и очень тощими. Однако такой тренд длился недолго — в середине 90-х и в 2000-х девушки стали ориентироваться на образ «ангелов» Victoria’s Secret, у которых была большая грудь, плоский живот и длинные ноги.

Если в начале 2000-х женщины в основном увеличивали грудь, то начиная с 2010 многие захотели себе большие ягодицы и губы, сохраняя при этом осиную талию. Подводя итог, Кэсси заключила, что идеального тела не существует, и это доказывает стремительная смена моды на ту или иную фигуру.

«Пожалуйста, относитесь к своему телу с любовью и уважением и не смотрите на стандарты красоты. Примите свою фигуру, потому что это и есть ВАША идеальная фигура», — написала девушка.

Кэсси Хо — известный фитнес-инструктор и блогер, на которую в общей сложности подписано более 5 млн человек на YouTube и Instagram. Девушка прославилась тем, что изобрела собственную методику занятий под названием поп-пилатес — занятия пилатесом под популярную музыку.