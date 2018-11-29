Москва, 29 ноября, 2018, 12:47 — ИА Регнум. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в первую очередь обсудят на полях саммита G20 в Аргентине вопросы двусторонних отношений. Об этом 29 ноября сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Kremlin.ru Владмир Путин и Дональд Трамп

По словам Пескова, нужно думать, как начинать разговор на темы отношений Москвы и Вашингтона, стратегической безопасности, разоружения и региональных конфликтов.

Соглашаться необязательно, но обязательно разговаривать, отметил он. Такие разговоры — в интересах всего мира.

Как сообщало ИА REGNUM, переговоры Путина и Трампа ожидаются на полях саммита «большой двадцатки» в Буэнос-Айресе 1 декабря. Беседа с глазу на глаз займет 20 минут, тогда как вся встреча может занять более двух часов, уточнили источники в одной из делегаций.

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