Сидней, Австралия, 29 ноября, 2018, 12:34 — ИА Регнум. Учёные из Австралии обнаружили колонию пчёл, в которой у нескольких особей оказалось по два отца и одна мать, а у одной особи — только двое отцов. Об этом сообщается в журнале Biology Letters.

Цитата из м/ф «Винни-Пух». реж Фёдор Хитрук. 1969. СССР Какие-то неправильные пчелы

Энтомологи обнаружили в одной из колоний 11 пчёл с вероятным гинандроморфизмом. Выяснилось, что у 10 из 11 особей сочетались женские и мужские внешние признаки и генотип.

Отмечается, что часть из них отличалась необычной окраской брюшка, репродуктивными органами. Кроме того, у двух особей было по три отца, у остальных — по два.

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