Ростов-на-Дону, 29 ноября, 2018, 12:27 — ИА Регнум. Ростов-на-Дону отмечает 77-ю годовщину со дня первого освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. Память погибших освободителей почтили сегодня, 29 ноября, у мемориального комплекса «Павшим воинам» в сквере имени Фрунзе. Здесь состоялась церемония возложения венков и цветов к Вечному огню. Об этом ИА REGNUM проинформировали в пресс-службе губернатора.

Donland.ru Вечный огонь в сквере имени Фрунзе

В этот же день в конгресс-холле Донского государственного технического университета состоится премьерный показ фильма «Шли бои местного значения». Съёмки киноленты проходили на территории Миус-фронта, где годы Великой Отечественной войны шли ожесточённые бои.

«Именно в этих местах наши поисковики находят без вести пропавших солдат и офицеров Красной Армии. Поэтому выход этого фильма так важен для поискового сообщества. Зрители также смогут увидеть выставку вооружения и быта Великой Отечественной войны», — уточнили в поисковом отряде «Миус-фронт».

ИА REGNUM напоминает, что в годы Великой Отечественной войны Ростов-на-Дону освобождали дважды — 29 ноября 1941 года и 14 февраля 1943 года.

За заслуги в годы войны и большой вклад в Победу донская столица награждена орденом Отечественной войны 1-й степени, а в 2008 году городу было присвоено почётное звание «Город воинской славы».