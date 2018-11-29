Екатеринбург, 29 ноября, 2018, 12:13 — ИА Регнум. В Екатеринбурге обсудили возможность создания благотворительных магазинов по типу германского «банка продовольствия». С координатором немецкого проекта встретились депутаты и чиновники города, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Альбрехт Анкер. Суп для бедных. 1893

Глава немецкой благотворительной организации Tafel Герд Хойзер рассказал екатеринбуржцам про «банки продовольствия» — сеть продуктовых магазинов для малоимущих, распространенную по всей Германии. Такими «банками» пользуются люди, которые имеют справку о своем нуждающемся социальном положении — по словам докладчика, это 7,8 млн жителей Германии при общей численности в 82 млн проживающих (почти каждый одиннадцатый). Товары отдаются по символическим ценам с большими скидками, в некоторых случаях — бесплатно. Tafel поддерживается рядом частных корпораций.

«Банки продовольствия» не решают проблем с бедностью, но смягчают её восприятие» — заявил Хойзер. Немецкий гость не без гордости добавил, что теперь каждый мэр в Германии хочет иметь в своем городе такой «банк».

На доклад отреагировал экс-пресс-секретарь мэрии Екатеринбурга, глава управления по работе с госорганами X5 Retail Group Денис Сухоруков. По мнению Сухорукова, передача продуктов с истекающим сроком годности — это пока «вообще нерешенный вопрос» для России. «Нет правовой основы, к сожалению», — подчеркнул бывший чиновник. Еще не принят закон, запрещающий торговым сетям возвращать просроченный продукт производителям, есть трудности с утилизацией товара, а налоговое законодательство не проработано до конца по этому вопросу. «Когда мы передаём продукты питания жителям, надо понять, на кого ложатся издержки. На всех покупателей?» — задал вопрос Сухоруков.

Тем не менее и немецкие гости, и уральцы склонились к мнению, что все проблемы для создания «банков продовольствия» можно будет преодолеть. «Хотелось бы понять, как в условиях российского законодательства можно было бы применить такую модель», — заявил депутат городской думы и один из инициаторов встречи Тимофей Жуков корреспонденту ИА REGNUM. «Что я услышал от представителей закона: в принципе, теоретически такие вещи допустимы. Но есть вопрос об ответственности: кто кому за что будет отвечать. Например, в случае отравления», — уточнил молодой депутат.

«Я с удовольствием иду навстречу инновациям», — поддержал Жукова перед всеми присутствующими глава екатеринбургской думы Игорь Володин.

Напомним, в 2019 году число живущих в режиме жесткой экономии граждан РФ может возрасти. Об этом заявила первый вице-президент Российского клуба финансовых директоров Тамара Касьянова. По данным исследования Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС), 22% населения уже живут в бедности и обеспечивают себе лишь минимальный набор самых необходимых продуктов.