Ярославль, 29 ноября, 2018, 11:58 — ИА Регнум. Фракция КПРФ в муниципалитете Ярославля намерена отказаться от голосования за кандидатов на пост мэра города. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил депутат Ярославской областной думы Эльхан Мардалиев.

Фракция КПРФ в муниципалитете Ярославля

Окончательное решение будет принято на заседании фракции, которое состоится накануне дня голосования. Мы рассматриваем два варианта: голосование против всех кандидатов или отказ от голосования. Мы не признаём легитимной существующую процедуру определения руководителя исполнительной власти в Ярославле, считаем, что мэра города должен избираться не депутатами муниципалитета, а на прямых выборах всеми ярославцами», — пояснил Эльхан Мардалиев.

Этой же причиной Мардалиев объясняет и тот факт, что КПРФ не стала выдвигать своего кандидата на пост градоначальника. Отметим, что решение ярославские коммунисты будут принимать в отсутствии своего лидера. Первый секретарь обкома КПРФ Александр Воробьёв находится сейчас в отпуске.

Выборы мэра Ярославля должны состояться 5 декабря на заседании муниципалитета города. Депутаты представительного органа должны выбрать одного из числа кандидатов, допущенных конкурсной комиссией. В настоящий момент документы для участия в конкурсе подали 10 человек. Решение о соответствии кандидатов условиям конкурса комиссия должна принять 3 декабря.