Москва, 29 ноября, 2018, 11:49 — ИА Регнум. Запуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с двумя спутниками «Канопус-В» с космодрома «Восточный» запланирован на утро 27 декабря, сообщили в государственной корпорации «Роскосмос».

El Salvador Спутник «Канопус-В»

Так, старт запланирован на 05:07 мск, это должен быть последний космический запуск в 2018 году и второй пуск в текущем году с «Восточного», передает РИА Новости.

Напомним, ранее сообщалось, что изначально запуск ракеты должен был состояться 25 декабря, позже его перенесли на 26 число. Пуск будет четвертым в истории «Восточного». Предыдущие состоялись в апреле 2016 года, ноябре 2017 и феврале 2018 года.

Сейчас на орбите работают аппараты «Канопус-В» №1 (запущен 22 июля 2012 года), «Канопус-В-ИК» (14 июля 2017 года), завершивший летные испытания «Канопус-В» №3 и №4, которые запущены 1 февраля 2018 года.

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