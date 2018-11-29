Архангельск, 29 ноября, 2018, 11:39 — ИА Регнум. Архангельский областной суд признал виновным директора ООО «Гепард Плюс» Алексея Куйкина виновным в крупном мошенничестве.

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Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Управления ФСБ России по Архангельской области, Алексей Куйкин причинил материальный ущерб АО «ПО «Севмаш» на сумму более 37 млн. рублей.

Доказано, что он сфальсифицировал отчётные документы по фактически неисполненным обязательствам о предоставлении работников в рамках заключенных контрактов, а полученные в счёт оплаты денежные средства присвоил.

Уголовное дело в отношении Куйкина было возбуждено и находилось в производстве Регионального управления ФСБ России по Архангельской области.

Архангельским областным судом Алексею Куйкину назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы, в счет которого зачтено время нахождения под стражей и домашним арестом. Учитывая, что расследование дела заняло продолжительное время, в колонию Куйкина могут и не отправить.

Что касается похищенных денег, то суд удовлетворил гражданский иск АО «ПО «Севмаш» и приговорил взыскать с Куйкина причинённый материальный ущерб в сумме 37 388 156 рублей, обратив взыскание на движимое и недвижимое имущество осужденного. По данным источника в правоохранительных органах, Куйкин пока погасил только 9 млн рублей.

Напомним, что два года назад архангельский суд вынес обвинительный приговор подрядчикам Северного флота ВМФ России, совершившим хищение 20 млн рублей при выполнении Гособороонзаказа.

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