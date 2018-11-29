Вашингтон, 29 ноября, 2018, 11:35 — ИА Регнум. Компания Microsoft выиграла контракт, в рамках которого она будет работать над созданием систем дополненной реальности, предназначенных для тренировки военных и использования в боевых миссиях. Об этом 29 ноября сообщило агентство Reuters.

Солдат США в очках виртуальной реальности

Отмечается, что сумма контракта составила $479,2 млн. Представители Microsoft заявили, что эта технология во время боевых миссий позволит военным принимать решения на основе более подробной информации.

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Ранее ИА REGNUM сообщило о том, что медицинский центр ДВФУ и разработчики костюма с тактильной обратной связью Teslasiut из Минска намерены разработать программы для реабилитации пациентов, перенесших инсульт и получивших травмы спины и долгое время пролежавших в коме. В реализации будут использованы технологии виртуальной и дополненной реальности.