Таллин, 29 ноября, 2018, 11:26 — ИА Регнум. Российская фигуристка Анастасия Скопцова, занявшая второе место на турнире серии «Челленджер» в парных танцах на льду, ошиблась ступенькой во время награждения. Запись инцидента она опубликовала на своей странице в Instagram.

Luu Анастасия Скопцова

Спортсменка, поздравив польских фигуристов с третьим местом, поднялась на первую ступень. Свою ошибку она поняла, когда партнер Кирилл Алешин указал ей на вторую ступень пьедестала.

«Перепутала», — написала Скопцова, сопроводив комментарий «улыбкой».

Турнир серии «Челленджер» ранее завершился в Таллине. Первой место заняли американцы Кристина Каррейра и Энтони Пономаренко, третье — фигуристы из Польши Наталья Калишек и Максим Сподырев.

https://www.instagram.com/p/Bqt2ykzBLBP/

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