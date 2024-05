Вашингтон, 29 ноября, 2018, 11:37 — ИА Регнум. На этой неделе сразу несколько крупных компаний разработчиков видеоигр на своих официальных сайтах представили анонсы новых проектов. Некоторые из них посвящены совершенно новым играм, а некоторые крупным дополнениям для уже существующих. Корреспондент ИА REGNUM подготовил подборку самых крупных игровых анонсов этой недели.

Компьютерные игры

Польская студия Destructive Creations анонсировала новое дополнение для своей исторической стратегии Ancestors Legacy. В игре появится новая игровая кампания под названием Teutonic Order. Она позволит игрокам взять на себя управление отрядами средневековых германцев. Разработчики обещают показать и рассказать историю возникновения и упадка Тевтонского ордена. Также они сообщили, что в игре появятся реальные исторические личности того периода. Сейчас в игре доступны восемь одиночных сюжетных кампаний, и Teutonic Order станет девятой. Кампания уже доступна.

К выходу фильма The Lego Movie 2 компания Warner Bros. анонсировала приключенческую игру The LEGO Movie 2 Videogame. Разработчиком проекта выступит студия TT Games. Игра станет классическим приключением в мире LEGO, с возможностью создавать постройки из LEGO-блоков и множеством знакомых персонажей. Разработчики обещают, что в игре появятся все герои знакомые зрителям и геймерам по The LEGO Movie, но ещё к ним добавят новых персонажей: Генерала Катавасия и Рэкса Бронежилета. Игра выйдет на PC, PlayStation 4, Xbox One и Nintendo Switch 26 февраля 2019 года.

Словацкая студия Neutraworks сообщила о разработке проекта Secret War. Игра станет тактической стратегией, вдохновлённая такими проектами как Jagged Alliance, Silent Storm и XCOM. События Secret War развернутся во времена Второй мировой войны и покажут обратную сторону боевых действий. Игроки смогут основать собственную базу для тайных операций и развивать её. Также у пользователей появится возможность оказывать помощь странам, воюющим против фашизма, тем самым укрепляя антифашистский блок. Разработчики обещают, что среди персонажей игры окажутся реальные герои войны: снайпер Василий Зайцев, подполковник коммандос Безумный Джек Черчилль, немецкий диверсант Отто Скорцени, немецкий снайпер Йозеф Аллербергер и другие. Разработка игры находится на самой ранней стадии, и о сроках релиза студия не сообщает.

Компания Obsidian разместила на своём сайте рекламные заставки в стиле ретрофутуризма. Объявления предлагают купить косметические продукты фирмы «тётушки Клео», а также фантастическое оружие под названием Spacer's Choice. Дополнительно на сайте появился таймер, отсчитывающий время до 7 декабря, 4:30 по московскому времени. Так разработчики сообщают, что анонс их новой игры произойдёт в рамках церемонии The Game Awards, которая пройдёт 7 декабря. Известно, что новую игру курирует Private Division, подразделение издательства Take-Two. Среди разработчиков проекта были замечены Тим Кейн и Леонард Боярский, известные по разработке первой игры серии Fallout.

Майк Вёллер и Джейсон Моджика, разработчики игр Doom 2016 года, BioShock Infinite и Call of Duty: Black Ops анонсировали свой новый независимый проект под названием Prodeus. Разработчики сообщают, что игра станет переосмыслением классических боевиков. В Prodeus обещают сохранить основные черты классических экшен-игр в сочетании с современными технологиями, а также наработки в сфере рендеринга и освещения. Помимо этого, известно, что главному герою игры предстоит сражаться с ордами демоном под мотивы рок-музыки. Разработчики планируют выпустить Prodeus только на PC в 2019 году.