Ростов-на-Дону, 29 ноября, 2018, 11:11 — ИА Регнум. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин отстранил от должности трёх сотрудников регионального управления СКР. Такое решение было принято после личного приема граждан, прошедшего в Москве. Среди прибывших в российскую столицу граждан оказался ростовчанин, у которого возник «вопрос к следствию».

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В частности, мужчина пожаловался председателю СКР на то, что до сих пор к уголовной ответственности не привлечены лица, склонившие его сына к употреблению наркотиков. Впоследствии 15-летний мальчик умер. По его словам, донские следователи расследуют уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности, а органы полиции — уголовное дело о незаконном обороте наркотиков.

«Заслушав доклад руководителя следственного отдела по Ворошиловскому району города Ростова-на-Дону, Бастрыкин отметил массу нарушений: волокиту и неполноту следственных действий, а также явную незаинтересованность следователя в оперативном и полном расследовании уголовного дела. До сих пор не установлены причины произошедшего, круг и роль всех несовершеннолетних, кто был на связи или рядом с погибшим подростком незадолго до его смерти», — указали в пресс-службе СКР.

Александр Бастрыкин поручил передать материалы уголовного дела в центральный аппарат ведомства.

«В отношении следователя, руководителя следственного отдела и руководителя отдела процессуального контроля назначены служебные проверки, на время которых все они отстранены от исполнения обязанностей», — уточнили в ведомстве.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, уголовное дело по ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности») было возбуждено донскими следователями в сентябре 2018 года. Гибель подростка могла остаться незамеченной, если бы не публикация в СМИ, на которую обратил внимание в ходе мониторинга центральный аппарат Следственного комитета России.