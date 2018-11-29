Нижний Новгород, 29 ноября, 2018, 10:54 — ИА Регнум. Сокольский молочный завод, в случае если не оспорит вердикт суда, не сможет производить молочную продукцию на территории Сокольского района Нижегородской области. Районным судом было удовлетворено соответствующее требование территориального отдела Роспотребнадзора к предприятию. В суде было установлено, что на молокозаводе «систематически и неоднократно не соблюдались санитарные правила, технические регламенты, не принимались меры к устранению этих недостатков, что создавало опасность причинения вреда здоровью человека». После вступления решения в законную силу у предприятия будет десять дней для прекращения деятельности, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу Сокольского районного суда.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Корова

«Продукция реализовывалась широкому кругу потребителей г. Н. Новгорода и Нижегородской области, в т. ч. в сетевых предприятиях торговли», — уточнили в суде.

Напомним, в конце октября 2018 года по решению Арбитражного суда Нижегородской области деятельность ОАО «Сокольский молокозавод» была приостановлена на 60 суток. Причиной послужило то, что лабораторные исследования проб творога 5-процентной жирности выявили несоответствие требованиям техрегламента Таможенного союза «О безопасности молока и молочной продукции». При этом отмечалось, что показатели были таковы, что продукцию можно приравнять к фальсификату. Нарушение было выявлено не в первый раз.

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«Согласно экспертному заключению №11−3508 от 17.07.2018 года по результатам лабораторно-инструментальных исследований на соответствие Техническому регламенту и государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, протоколу испытаний пищевых продуктов №20 974 от 17.07.2018 года, исследованная проба — творог м. д. ж. 5,0% не соответствует требованиям пп."г» п. 6 ТР ТС 033/2013 по показателям жирно-кислотного состава жировой фазы продукта и количественному содержанию стеринов (содержит жиры неизвестного происхождения), то есть является фальсифицированным продуктом. Таким образом, употребление молочного продукта — творога м. д. ж. 5%, содержащего жиры неизвестного происхождения (возможно, технического происхождения), создает повышенный эпидемический риск и опасность для здоровья граждан», — отмечалось в материалах суда с уточнением, что принимается «во внимание систематический характер нарушений ОАО «Сокольский молокозавод» требований ТР ТС 033/2013 при производстве и выпуске в обращение молочной продукции».

Например, в апреле 2018 года завод был оштрафован на 100 тыс. рублей по результатам одной из проверок. Во время неё было выявлено несколько нарушений, в том числе — отсутствовало «описание продукции на молоко пастеризованное м. д. ж. 2,5%, 3,2%; сметану 20%; кефир 2,5%, 3,2; творог 5%, 9% (наименование продукции, показатели качества и безопасности, используемые сырье, упаковка, маркировка, условия хранения и сроки годности, ограничения по применению способа использования)», «не представлены документированные записи о контроле влажности, не разработан порядок действий при поступлении несоответствующей продукции, не проводятся лабораторные исследования на базе лабораторий, аккредитованных и аттестованных в установленном порядке», «не представлена документация, устанавливающая последующих собственников молочной продукции, документы, регламентирующие отзыв, изъятие и утилизацию несоответствующей нормативной документации продукции».

В октябре 2017 года завод также был оштрафован на 300 тыс. рублей. Проверка показала, что «молоко питьевое м. д. ж. 3,2% не соответствует требования подпункта «г» пункта 6 главы 3 ТР ТС 033/2013 по показателям: БГКП (колиформы), плотности, массовой доли СОМО и жирно-кислотному составу жировой фазы (содержит жиры немолочного происхождения), то есть является недоброкачественным и фальсифицированным продуктом».

В итоге в октябре 2018 года при рассмотрении очередного иска, взвесив все сведения, суд посчитал, что «наиболее эффективным наказанием, которое сможет обеспечить реализацию задач административного надзора и создать превентивные меры для наступления общественно-опасных последствий в рассматриваемом случае является административное приостановление деятельности». Срок приостановки — 60 суток, которые исчисляются с момента фактического приостановления деятельности.

Решение суда первой инстанции на сегодня заводом оспаривается, слушание апелляционной жалобы намечено на 29 ноября 2018 года.

В базе арбитражного суда только за 2018 год к предприятию имеются пять исков от Роспотребнадзора о привлечении к административной ответственности. На декабрь назначено рассмотрение трёх из них.

По данным ЕГРЮЛ, предприятие учреждено в нынешней форме в 2012 году, уставный капитал — 100 тыс. рублей. Гендиректор — Денис Дроздов, учредителем числится Лариса Громогласова. Последняя совместно с компанией Интернешнл Индастриал Трейд Ассосиэйшн ММ Инк (Белиз) является совладельцем ООО «Молпромторг» (Нижний Новгород).

В выписке, касающейся сокольского предприятия, имеется отметка от 20 августа 2018 года, что «регистрирующим органом принято решение о предстоящем исключении юридического лица из ЕГРЮЛ (недействующее юридическое лицо)».

По данным с официального сайта предприятия, в январе 1956 года оно вышло из состава Юрьевецкого молокозавода и с этого момента работает самостоятельно.