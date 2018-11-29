Краснодар, 29 ноября, 2018, 10:49 — ИА Регнум. Расписание международного аэропорта «Краснодар» откорректировано из-за снегопада, обрушившегося на регион 29 ноября.

Yokota Air Base Снег на взлетной полосе

Как сообщили «Кубанские новости» со ссылкой на пресс-службу аэропорта, в расписании рейсов аэропорта возможны изменения из-за необходимости расчистить аэродром и взлетно — посадочную полосу от снега. Так, самолёт, летевший в Краснодар из Москвы, совершил посадку на запасном аэродроме в Ростове-на-Дону.

Судя по онлайн-табло аэропорта, задержан вылет сразу нескольких утренних рейсов: отправка двух рейсов в Москву перенесена с 06:55 и 07:45 на 11:50 и 12:10, самолет в Сочи, который должен был вылететь в 08:15, задержан до 12:00,задержаны вылеты самолетов в Санкт-Петербург, Ереван, еще три рейса в Москву.

Как сообщало ИА REGNUM, на территории региона действует экстренное предупреждение в связи с погодными условиями до 30 ноября. Накануне на Кубани прошли сильные дожди, которые затем в ряде районов, в том числе в краевой столице, сменились снегом, температура опустилась ниже нуля.