Переславль-Залесский, Ярославская область, 29 ноября, 2018, 10:48 — ИА Регнум. В ходе 191-го заседания ЦИК России заместитель председателя ЦИК России Николай Булаев отметил, что у Центризбиркома есть ряд вопросов к деятельности территориальной избирательной комиссии города Переславля-Залесского Ярославской области в ходе повторных выборов депутатов городской думы. Запись заседания размещена на сайте ЦИК, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Выборы в Переславле

Много вопросов у ЦИК к председателю облизбиркома Олегу Захарову, который отвечал на вопросы коллег в режиме видеоконференции. Разбору ситуации в Переславле-Залесском посвятили почти 20 минут. Николай Булаев призвал председателей региональных избиркомов обратить пристальное внимание на то, что произошло в Ярославской области, чтобы не повторять допущенных ошибок.

Речь зашла о профессионализме рабочей группы ТИК Переславля-Залесского, которая приняла документы у кандидата Виталия Изместьева и зарегистрировала его, а потом суд снял кандидатуру Изместьева по причине неправильно оформленных документов. Николай Булаев заострил внимание Олега Захарова на том, что в данном случае комиссия работает халатно и непрофессионально, надо сделать кадровые выводы.

Также Николай Булаев обратил внимание коллег на поспешную смену председателей 4 из 5 УИКов, задействованных в выборах 25 ноября. Какие обстоятельства привели к таким кадровым решениям? Каковы мотивы ТИК, что она выражает недоверие председателям УИКов? Если эти председатели провинились, то в чем и как они были наказаны? Элла Памфилова уточнила, что все вновь назначенные председатели — сотрудники городской администрации Переславля (и 2 из них — члены подмосковной команды экс-мэра Переславля Владимира Волкова — ИА REGNUM ).

Николай Булаев задал Олегу Захарову и вопрос о нападении на одном из УИКов в Переславле на члена организации «Голос» — члена ТИК с правом совещательного голоса Владимира Егорова.

Следует запросить информацию у этой общественной организации. На сайте это висит, по сути это ложный донос. Давайте вместе разберемся, давайте поставим точки над и. Истина где-то есть. Вы как-то к этому относитесь излишне иронично, а это не шутки. Нельзя пропускать такие ситуации. Разберитесь, что произошло. Он вас обвиняет в уголовном преступлении. Сделайте тогда вы заявление в полицию, пусть она разберется, а вы сообщите на своем сайте итоги разбирательства, — сказал Николай Булаев.

Целый блок вопросов к Переславскому ТИКу и Олегу Захарову был связан с досрочным голосованием. На довыборах в Переславле досрочно проголосовало в два раза больше избирателей, чем обычно — почти 14 процентов. По этому вопросу и ряду других член ЦИК Николай Левичев также выступил с жесткой критикой Олега Захарова.

8 ноября я нашел вас по каналам коммуникации. Вы находились в отпуске. Я попросил обратить внимание на тот сигнал, еще до районного суда, о том, что по заявлению кандидата Изместьева по сути готовится уголовное преступление, подмена документов. Изместьев направил заявление в управление внутренних дел, в прокуратуру, в том числе было направлено заявление по линии избиркомов. Но только когда мы, ЦИК, обратили внимание на то, что происходит, только после этого начались какие-то телодвижения. Еще один момент. 4 дня уже была досрочка, на которую гнали бюджетников. Только после видеоконференции, которую провел Николай Иванович (Булаев — ИА REGNUM ), вы начали реагировать. По поводу четырех смененных председателей УИКов — почему все четверо были выбраны из сотрудников администрации? И по досрочке — 371 избиратель проголосовал абсолютно одинаково — за пару кандидатов Корюгин-Сурнина. Если эту цифру вычесть, то ни один из этих кандидатов не получил бы мандата. Кроме того, активно распространяется информация, что не исключены манипуляции с конвертами для досрочного голосования. Я удручен вашим комментарием, — сказал Николай Левичев.

Председатель ярославского облизбиркома Олег Захаров пытался реагировать на критику:

Все эти вопросы мы считаем справедливыми и обоснованными, по ним необходимо понимать ситуацию. Мы сразу включились в разбор полетов. Налицо халатное отношение к приему документов. Пояснения переславского ТИК сводятся к большому объему работы. Но это не основание так халатно относиться к приему документов. Секретарь комиссии не доработала, кадровые выводы будут сделаны. Что касается причин смены председателей УИКов, то после выборов 9 сентября председатели этих комиссий отказались работать, и в спешном порядке пришлось искать замену. Когда переславский ТИК с этим предложением вышел, мы ничего криминального в этом не увидели. Сейчас стоит детально с этим разобраться. Отчасти это связано с объективными причинам — объединение города и района, вал работы большой. По досрочному голосованию мы немедленно включились в работу, в Переславль выехала рабочая группа, стали выяснять причины отсутствия избирателей в день голосования. Поток досрочников сразу снизился. В целом надо признать, что процент досрочного голосования увеличился непропорционально. А отдельные кандидаты решили воспользоваться этой технологией, чтобы увеличить свои шансы на победу. По нападению на Егорова — это голословные утверждения. Ему предлагали оформить заявление, но он отказался это делать. Полиция была на месте. Жаль, что это заявление получило такой резонанс, — сказал Олег Захаров.

Однако объяснения Олега Захарова не удовлетворили ЦИК. Итоги рассмотрения вопроса о довыборах в Переславле подвела Элла Памфилова.

Такое ощущение, что вы не то, что самоустранились, но какая-то пассивная позиция — реакция по факту уже. Не видно предупреждающих мер, предварительного анализа. По досрочке где вы были, пока мы не забили тревогу? Меня это очень огорчает. Мы все так верили в ваш большой потенциал и ждали от вас большего. Это же все понятно, все очевидно, для чего все это было организовано. Где вы были и где комиссия? Не делает это чести. Олег Юрьевич, ощущение такое, что по ряду вопросов вы просто самоустранились. Или это без вашего ведома? Где тогда система управления? Что хотят, то и творят без всякой логики? Или вы в курсе и, извините, считаете, что так и должно быть? Проблема серьезная, — заявила Элла Памфилова.

Юристы «Справедливой России» подготовили подробные жалобы на ход выборы в Переславле в облизбирком и ЦИК. Официальные итоги выборов в Переславле уже утверждены. Победителями стали пенсионер Владимир Шестернев от КПРФ и директор школы № 1 от «Единой России» Елена Сурнина. На довыборах решалась судьба большинства в городской думе. С учетом их результатов «Единая Россия» получила большинство мест — 11 из 21.