Ярославль, 29 ноября, 2018, 10:42 — ИА Регнум. 29 ноября Ярославский областной суд оставил в силе решение Кировского районного суда, которым Павел Дыбин был отпущен под залог. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Областная Дума Павел Дыбин

Напомним, прокуратура Ярославской области обжаловала решение Кировского суда об изменении меры пресечения бывшему депутату областной думы Павлу Дыбину, который 16 ноября был отпущен под залог в 2 млн рублей.

Сегодня, 29 ноября, состоялось рассмотрение этого дела. Представитель прокуратуры привела свои аргументы: решение Кировского суда незаконно в связи с несоответствием его выводов фактическим обстоятельствам дела. Свидетелями по уголовному делу являются знакомые Павла Дыбина. Решение о его выходе не свободу создает неблагоприятный общественный резонанс и дает ему возможность влиять на свидетелей, а также скрыться от органов следствия. Кроме того, изменилась статья, по которой обвиняется Павел Дыбин, а не фактические обстоятельства дела.

Адвокат Павла Дыбина наоборот назвал решение Кировского суда законным и обоснованным, так как сам же следственный орган ходатайствовал об изменении меры пресечения на более щадящую. Он отметил, что расследование дела фактически завершено, все свидетели допрошены. Выйдя из СИЗО, Павел Дыбин уже начал ознакомление с материалами и за неделю изучил 24 тома. Никакой связи между статусом депутата и инкриминируемом Дыбину преступлением не имеется, а то, что он не признает свою вину, не может его характеризовать негативно. Все две недели после освобождения Паве Дыбин не нарушал взятых на себя обязательств.

В итоге областной суд оставил решение Кировского суда в силе. Жалоба прокуратуры отклонена. Павел Дыбин остается на свободе.

Павел Дыбин был задержан в мае 2018 года по обвинению в коммерческом подкупе. Как следует из материалов уголовного дела, обвиняемый получил от представителя коммерческой фирмы свыше 1,4 миллиона рублей за отказ от участия подконтрольных ему коммерческих организаций в аукционах, проводимых МКУ «Агентство по муниципальному заказу ЖКХ».

Однако позднее обвинение было переквалифицировано, и теперь экс-депутат обвиняется в покушении на мошенничество.