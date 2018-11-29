Барселона, Испания, 29 ноября, 2018, 10:40 — ИА Регнум. Нападающий «Барселоны» Лионель Месси опередил португальского форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду по количеству голов, забитых за один клуб в Лиге чемпионов.

Soccer.ru Лионель Месси празднует гол

Месси забил гол в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов против голландского ПСВ. Этот мяч стал для него 106-м в турнире. На счету Роналду105 мячей, забитых за мадридский «Реал» в Лиге чемпионов.

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При этом по общему количеству голов в турнире Месси с 106 мячами уступает Роналду, у которого 121 мяч.

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