Берлин, 29 ноября, 2018, 10:42 — ИА Регнум. 40% молодых жителей Германии не знают ничего о Холокосте. Это следует из опроса, проведенного американским новостным каналом CNN, пишет немецкое издание WAZ.

Немецкая фотография эвакуации евреев. Роберт Донор

Опрос проводился в семи европейских странах: Австрии, Франции, Германии, Великобритании, Венгрии, Польше и Швеции. 40% граждан Германии в возрасте 18−34 лет заявили, что не знают ничего или крайне мало о массовом истреблении евреев в годы Третьего Рейха.

Каждый 20-й европеец вообще никогда не слышал о Холокосте. При этом мнения о легитимности государства Израиль разделились: его признают лишь чуть более половины опрошенных — 54%. Треть респондентов считает, что власти Израиля используют Холокост как инструмент своей политики. 25% европейцев считают, что представители еврейского народа имеют слишком сильное влияние на бизнес и финансовый мир.

«40% немцев возрасте 18−34 лет знают мало или вовсе ничего о Холокосте. Эти шокирующие цифры, представленные CNN! Мы должны помнить о величайшем преступлении против человечества, если хотим избежать фашизма в будущем», — написал в Twitter министр иностранных дел Германии Хайко Маас 28 ноября.

Как сообщало ИА REGNUM, другой опрос CNN выявил, что жители Австрии более симпатизируют России, чем США и Израилю.