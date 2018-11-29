Махачкала, 29 ноября, 2018, 10:40 — ИА Регнум. В сельские больницы Дагестана в 2018 году планируется трудоустроить 230 врачей в рамках федеральной программы «Земский доктор». Специалисты, отправившиеся в сёла, получат единовременные пособия в размере 1 млн рублей. Об этом 28 ноября в ходе заседания коллегии министерства здравоохранения республики рассказал глава ведомства Джамалудин Гаджиибрагимов, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе организации.

Цитата из х/ф «Сельский врач». Реж. Сергей Герасимов. 1951. СССР В деревенской больнице

Отмечается, что на сегодня заключены контракты со 150 специалистами, на стадии подписания находятся документы ещё 25 медработников. До конца года нужно набрать еще 55 человек.

Джамалудин Гаджиибрагимов подчеркнул, что крайне важно на местах создавать благоприятные условия для молодых врачей, участвующих в программе. Специалистам нужно помочь с жильем, с устройством детей в детские сады и школы и по возможности с трудоустройством членов семьи.

«Я знаю массу примеров, когда врачи, работающие по программе «Земский доктор», после окончания контракта не желают уезжать обратно в город. Здесь многое зависит от микроклимата в коллективах, от нашего с вами отношения к молодым специалистам», — отметил министр.

Напомним, федеральная программа «Земский доктор» призвана решить проблему дефицита медработников в сельской местности. Ее участниками могут стать специалисты в возрасте до 50 лет.

В 2017 году по данной программе в Дагестане устроились на работу 245 врачей. Все они также получили выплаты в размере 1 млн рублей. Однако, в 2014 — 2015 годах программа «Земский доктор» в Дагестане не действовала, так как не были выделены средства из республиканского бюджета. С подобной проблемой тогда столкнулись ещё два региона СКФО: Карачаево-Черкесия и Ингушетия.

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