Москва, 29 ноября, 2018, 10:28 — ИА Регнум. Скандальный рэп-исполнитель Хаски планирует часть средств, вырученных на концерте в его поддержку, отдать правозащитным организациям. Об этом рэпер сообщил в видеообращении, которое он выложил 29 ноября на своей странице в соцсети Instagram.

Цитата из видео «Хаски — Пуля-дура» пользователя Хаски.youtube.com Рэпер Хаски

Средства будут переданы таким организациям, как «Агора», «Открытая Россия» и «Медиазона». Также Хаски намерен помогать другим группам, чьи концерты были недавно отменены, в частности IC3PEAK и «Френдзона».

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Напомним, 27 ноября 2018 года в Перми был отменен концерт группы IC3PEAK, также стало известно, что запланированный на 4 декабря 2018 года концерт «Френдзоны» в Вологде не состоится.