Пекин, 29 ноября, 2018, 10:31 — ИА Регнум. Министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой провел встречу со своим китайским коллегой, сообщает 29 ноября Anadolu.

Tim Ellis Рукопожатие

Стороны обсудили планы по укреплению сотрудничества в области туризма, в частности поднимался вопрос об увеличении потока китайских туристов в Турцию. Встреча прошла за закрытыми дверями в Пекине.

Стороны также обсудили шаги по наращиванию культурного сотрудничества, в частности строительство турецкого культурного центра в Китае. Эрсой также выразил желание присутствовать на специальном концерте, который станет венцом Года туризма в Турции.