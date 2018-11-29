Турция и Китай наращивают культурные и туристические связи
Пекин, 29 ноября, 2018, 10:31 — ИА Регнум. Министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой провел встречу со своим китайским коллегой, сообщает 29 ноября Anadolu.
Tim Ellis
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Стороны обсудили планы по укреплению сотрудничества в области туризма, в частности поднимался вопрос об увеличении потока китайских туристов в Турцию. Встреча прошла за закрытыми дверями в Пекине.
Стороны также обсудили шаги по наращиванию культурного сотрудничества, в частности строительство турецкого культурного центра в Китае. Эрсой также выразил желание присутствовать на специальном концерте, который станет венцом Года туризма в Турции.