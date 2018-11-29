Калуга, 29 ноября, 2018, 10:26 — ИА Регнум. В Калужской области следственными органами 22 ноября возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора ООО «Товарковская керамика» Алексея Жукова, который подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 145.1 УК РФ («Частичная невыплата заработной платы свыше трех месяцев»). Об этом сообщил корреспонденту ИА REGNUM инспектор отдела СУ СК России по Калужской области Игорь Субботин.

Kztovker.ru Товарковский кирпичный завод

По версии следствия, руководитель организации с августа по октябрь 2018 года не выплатил заработную плату пятидесяти работникам киричного завода в общем размере 1,8 млн рублей. При этом в указанный период предприятие проводило другие платежи на сумму, превышающую размер задолженности по заработной плате.

При этом, как сообщил корреспонденту ИА REGNUM источник на предприятии, 27 ноября 43-летний Алексей Жуков внезапно скончался, предположительно от инсульта. У него осталась жена и трое детей.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, задолженность по зарплате перед работниками предприятий Калужской области в первом квартале 2018 года достигла 171 млн рублей. Большая часть суммы — это задолженность организаций-банкротов, либо предприятий, которые находятся в процессе банкротства. Также 6,5 тыс. нарушений в сфере трудового законодательства выявлено прокуратурой области в 2017 году. Возбуждено 20 уголовных дел. Большая часть нарушений связана с невыплатой заработной платы и так называемой теневой занятостью.