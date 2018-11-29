Обнинск, Калужская область, 29 ноября, 2018, 10:22 — ИА Регнум. В Обнинске Калужской области приставы исполнили судебное решение о запрете эксплуатации ряд помещений крупнейшего в наукограде торгового центра «Капитал». Причиной для принятия таких мер стали нарушения правил противопожарной безопасности. Об этом 29 ноября корреспонденту ИА REGNUM сообщила официальный представитель управления ФССП России по Калужской области Любовь Скакун.

Фото пресс-службы управления ФССП России по Калужской области Торговый центр «Капитал» в Обнинске.

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По её словам, многочисленные нарушения требований пожарной безопасности в обнинском торговом центре «Капитал» были выявлены весной 2018 года в ходе проверки. Прокуратура выписала собственникам помещений предписания об устранении нарушений, однако в обозначенный срок они устранены не были.

27 ноября в Обнинский городской отделе судебных приставов на исполнение поступил 71 документ немедленного исполнения по иску горпрокуратуры. Предмет исполнения: запретить собственникам торгового центра «Капитал» совершать действия по эксплуатации помещений. Судебные приставы опечатали ряд помещений торгового центра. Требования прокуратуры были исполнены.

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Как сообщало ИА REGNUM, по результатам проверок, проведённым в Калуге и Обнинске 13 крупных объектов с игровыми зонами, в число нарушителей попали ТРЦ «Торговый квартал», «Семейный», «Европейский» и «Сити». Позднее, в сентябре 2018 года, по итогам смотра-конкурса «Лучший ТЦ (ТРЦ) по обеспечению пожарной безопасности» самым безопасным в Калуге был признан торгово-развлекательный центр «Торговый квартал».