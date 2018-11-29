Пермь, 29 ноября, 2018, 10:16 — ИА Регнум. В Перми вечером 28 ноября состоялась церемония зажжения праздничной иллюминации на городских новогодних ёлках. Самым ярким событием стало мероприятие на эспланаде, где собралось более 1,5 тыс. человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе горадминистрации.

Цитата из м/ф «Трое из Простоквашино». Реж. Владимир Попов. 1978. СССР Новогодняя ёлка

На площади перед Театром-Театром в праздничной церемонии принял участие Дед Мороз из Великого Устюга и краевой Дед Мороз. В 2018 году на главной ёлке новое украшение — большие светящиеся звёзды. После того, как ёлку озарили огни, в небо запустили фейерверк. В городе дан старт новогодним праздничным мероприятиям.

Напомним, главная ёлка Перми установлена на эспланаде, где оборудуют главный ледовый городок региона. В 2018 году его оформят в восточном стиле.