Якутск, 29 ноября, 2018, 10:12 — ИА Регнум. Следователи приступили к проверке по факту гибели рабочего на шахте «Денисовская» в Нерюнгринском районе Якутии. Об этом сообщает 29 ноября пресс-служба республиканского Следственного управления СКР.

Угольная шахта

В ведомстве отметили, что машинист угольного комбайна погиб в результате обрушения горной породы. Проверка ведется по признакам нарушения требований охраны труда, повлекшего по неосторожности смерть человека, уведомили в СКР.

«Предварительно установлено, что обрушение произошло 28 ноября 2018 года на глубине 120 — 150 метров от поверхности земли», — говорится в сообщении пресс-службы.

Тело погибшего шахтера было обнаружено сотрудниками МЧС РФ сегодня, 29 ноября.

Как сообщало ИА REGNUM, ЧП в шахте ГОК «Денисовский» произошло вечером 28 ноября. В шахте на тот момент находилось 54 человека, 34 из них работали на участке, где случилась авария.

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