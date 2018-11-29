Вена, 29 ноября, 2018, 10:15 — ИА Регнум. Удивительный результат был выявлен при опросе американского новостного канала CNN об отношении жителей ряда стран к мировым державам: жители Австрии более симпатизируют России, чем США. Об этом пишет газета Kronen Zeitung.

(сс) tookapic На улице Вены

18,5% опрошенных австрийцев придерживаются положительного мнения о России, а о США — 17,5%. Для Израиля этот показатель составил 11,5%.

Неприятие США выразила половина респондентов (49,5%), Израиля — 39,5%. Россию не любит треть опрошенных — 33,6%. Остальные придерживаются нейтрального отношения.

Больше половины (54,4%) выразили негативное мнение о Саудовской Аравии, 63,7% — об Иране, 70% — о Северной Корее.

Позитивное восприятие среди австрийцев превалирует лишь в случае Германии (53,2%) и Великобритании (45,3%).

Опрос проводился в сентябре 2018 года. В семи странах мира были опрошены по тысяче человек.