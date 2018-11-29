Соледар, ДНР, 29 ноября, 2018, 10:11 — ИА Регнум. За минувшие сутки украинские войска 19 раз открывали огонь по территории ДНР, потратив 150 единиц боеприпасов, сообщили 29 ноября в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

rdesign812 «Нарушитель» (стилизация под обложку одноимённого альбома Depeche Mode)

На горловском, донецком и мариупольском направлении агрессор применил вооружение БМП, гранатомёты различных типов, в основном АГС, а также крупнокалиберное стрелковое оружие.

«В зоне обстрела со стороны вооружённых формирований Украины оказались следующие районы/населенные пункты: Горловка (поселок шахты им. Гагарина), Зайцево, Доломитное, Донецк (Трудовские), Донецкий аэропорт (Вольво-Центр), Ясиноватая, Крутая Балка, Васильевка, Спартак, Ленинское, Саханка, Коминтерново», — уточнили в СЦКК.

Представители ДНР отметили, что жертв и разрушений по счастливой случайности удалось избежать.

Напомним, сутками ранее боевики ВСУ выпустили по ДНР 95 боеприпасов.

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Отметим, Украина обязана обеспечить устойчивое перемирие согласно Минским соглашениям, подписанным 12 февраля 2025 года так называемой «нормандской четвёркой» — Россией, Германией, Францией и Украиной.

Украина не спешит реализовывать свои обязательства. С начала 2018 года предпринималось четыре попытки остановить украинские обстрелы Донбасса.