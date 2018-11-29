Улан-Удэ, 29 ноября, 2018, 10:08 — ИА Регнум. Современное состояние ресурсов охотничьих животных Бурятии обсудили участники семинара, который прошёл в Бурятской государственной сельскохозяйственной академии (БГСХА) им. В. Р. Филиппова в рамках повышения квалификации сотрудников академии. Об этом 29 ноября сообщили в пресс-службе вуза.

Николай Самокиш. На охоту

Открывший семинар проректор по научно-исследовательской работе и международным связям Алексей Третьяков отметил, что проведение подобного мероприятия является важным как для сотрудников технологического факультета Академии, осуществляющих подготовку охотоведов для республики на протяжении 10 лет, так и для специалистов отрасли. Подобные мероприятия предоставляют единую площадку для обмена мнениями, постановки проблем и поиска путей их решения.

В мероприятии приняли участие сотрудники академии, представители Бурприроднадзора, заказника «Алтачейский», охотничьего хозяйства «Родник», других организаций и ведомств республики.

Начальник отдела учета и воспроизводства объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты, Бурприроднадзора Юлия Андриевская выступила с докладом «Численность и современное состояние животных в Республике Бурятия». По её словам, общая площадь территории, являющейся средой обитания охотничьих животных и охваченной государственным мониторингом, составляет 31,2 га. На территории республики в настоящее время насчитывается 4418 видов животных, из них: 40 видов занесены в Красную книгу Бурятии; 185 видов — в Красную книгу России; 83 вида охотничьих животных. Андриевская рассказала о проведении государственного мониторинга животного мира и среды их обитания, методике определения численности охотничьих животных, привела статистические данные по динамике численности основных видов охотничьих животных в Бурятии и России.

Участники семинара также обсудили опыт работы государственных природных заказников федерального и регионального значения, охотничьих хозяйств Бурятии по контролю популяции диких животных и ряд других тем.

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