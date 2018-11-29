Киев, 29 ноября, 2018, 09:59 — ИА Регнум. Украинский закон о введении военного положения в десяти областях страны вступил в силу. Его текст был опубликован в правительственном издании «Урядовый курьер».

Иван Шилов ИА REGNUM Украина в концлагере

К числу регионов, где введен указанный режим, относятся Винницкая, Луганская, Николаевская, Одесская, Сумская, Харьковская, Черниговская, Херсонская, Запорожская и Донецкая области.

Кроме того, военное положение украинские власти решили ввести и во внутренних водах Азово-Керченской акватории.

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Как сообщало ИА REGNUM, 28 ноября президент Украины Пётр Порошенко заявил, что страна находится под угрозой широкомасштабной войны с Россией. По словам украинского лидера, количество российских танков вблизи украинской границы за несколько месяцев якобы утроилось, а число подразделений российской армии, которые были передислоцированы к границе, «кардинально возросло».

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