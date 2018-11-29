Нью-Йорк, США, 29 ноября, 2018, 09:56 — ИА Регнум. Испанский нападающий Давид Вилья покинет американский клуб «Нью-Йорк Сити». Об этом сообщается на сайте клуба.

adifansnet Давид Вилья

Отмечается, что Вилья отработает свой контракт, который истекает 31 декабря, после чего покинет клуб. В ближайшее время он должен объявить, где продолжит карьеру.

Напомним, Давид Вилья выступал в составе «Нью-Йорк Сити» с 2014 года и сыграл за команду 124 матча, в которых забил 80 мячей. До этого он играл в таких клубах, как «Валенсия», «Барселона» и мадридский «Атлетико».

В составе сборной Испании Вилья стал чемпионом Европы в 2008 году и чемпионом мира в 2010 году. За национальную команду он сыграл 98 матчей и забил 59 голов.

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