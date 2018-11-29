Ярославль, 29 ноября, 2018, 09:49 — ИА Регнум. Жесткой критике на заседании ЦИК 28 ноября подверглась избирательная комиссия Ярославской области и ее председатель Олег Захаров. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

ЦИК РФ Заседание ЦИК

Причиной стали довыборы двух депутатов Переславской городской думы, сопровождавшиеся многочисленными скандалами. Ответственность за это председатель комиссии Элла Памфилова возложила на главу облизбиркома Олега Захарова.

Такое ощущение, что вы самоустранились. Не видно предупреждающих мер, не видно анализа. По досрочке пока мы не забили тревогу, где вы были? Мы все так верили в ваш большой потенциал и ждали от вас большего.() Не делает это чести, Олег Юрьевич. () Или это без вашего ведома что хотят, то и творят, или вы в курсе и считаете, что так и должно это быть, — гневно заявила Элла Памфилова.

На заседании ЦИК звучали обвинения фактически в фальсификации итогов досрочного голосования. Из 379 проголосовавших досрочно 371 отдали голос за двух кандидатов «Единой России». Также члены ЦИК заподозрили, что в Ярославской области существует целенаправленная система снятия неугодных кандидатов и партий с выборов, и этим занимается непосредственно избирком. В Переславле таким образом был снят кандидат Изместьев. Комиссия не нашла никаких нарушений в его документах, а суд снял его именно за ошибки в документах.

Если бы это был единичный случай, то это можно было бы и так рассматривать. Но давайте вспомним прошедшую кампанию в Ярославской области, ее характерное отличие. Я скажу, что это определенная тенденция, она меня очень настораживает. Что когда на всякий случай делаются определенные закладки определенной партии, определенного кандидата, в зависимости от коньюнктуры — или мы его снимем, или мы его пропустим в определенный момент. Я считаю, что это практика, а не просто непрофессионализм комиссии. У нас есть основания так думать, у нас были примеры снятия партий именно по такому принципу у вас. Я считаю, что это неприемлимый, устаревший, порочный политтехнологический прием. Раз вы пропустили это — значит это непрофессионализм комиссии. Надо менять председателя и посмотреть по членам комиссии. Потому что это дискредитирует всю работу, которую мы ведем», — сказала Элла Памфилова.

Глава ЦИК обещала вернуться к этому вопросу в «рабочем режиме». Пойдет ли речь об отставке Захарова, или каких-то иных санкциях, пока неизвестно.