Рио-де-Жанейро, Бразилия, 29 ноября, 2018, 09:43 — ИА Регнум.

29 ноября советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон посетит Бразилию, где встретится с избранным президентом Жаиром Болсонару. По мнению экспертов, этот визит носит характер международного заговора, пишет Роберто Гарсия Эрнандес для Prensa Latina.

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Встреча пройдет в Рио-де-Жанейро. Сославшийся на проблемы со здоровьем Болсонару не поедет на саммит «большой двадцатки» в Аргентину. Белый дом объявил, что Болтон обсудит с будущим президентом расширение торговли, укрепление региональной безопасности, а также то, как «победить усилия Китая с целью завоевать политическое и экономическое влияние регионе».

В Twitter Джон Болтон написал, что стороны «разделяют многие двусторонние интересы и будут работать в тесном контакте друг с другом, чтобы расширить свободу и процветание во всем западном полушарии».

Перед встречей в Рио-де-Жайнейро сын Жаира Болсонару Эдуарду Болсонару летал в Вашингтон и беседовал с представителями администрации Дональда Трампа. Он назвал «отличной» встречу с заместителем госсекретаря по вопросам западного полушария Кимберли Брайер. Речь шла о совместных шагах США и Бразилии на международной арене.

Журналист Франко Ордоньес в опубликованной на сайте mcclatchy.com утверждает, что основная цель совещания между Болтоном и Болсонару заключается в разработке общей стратегии против Кубы.

По словом экс-главы Совета национальной безопасности США Фернандо Кутца, Бразилия и США «полны высоких ожиданий от совместной работы». А представитель администрации Джорджа Буша-младшегоХосе Карденас заявил, что союз Трамп-Болсонару имеет хорошие возможности, чтобы «встряхнуть дела» в западном полушарии.

Помимо Кубы их усилия направлены против Венесуэлы и Никарагуа. Эти три страны Трамп в ноябре назвал «тройкой тираний». Еще одной излюбленной целью Джона Болтона является Иран.

После встречи с Болсонару Джон Болтон отправится в Буэнос-Айрес на саммит «большой двадцатки», который состоится 30 ноября — 1 декабря. Инаугурация Жаира Болсонару пройдет в январе 2019 года.