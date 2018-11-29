Грозный, 29 ноября, 2018, 09:38 — ИА Регнум. Таможенники задержали в аэропорту Грозного жительницу Чечни, пытавшуюся провезти незаконно через границу ювелирные изделия. Количество украшений, на которых была гравировка известных компаний, в том числе Bvlgari, Tiffani, Cartier и Louis Vuitton, составило 1234 штуки, общий вес драгоценностей — более 6,245 кг, сообщили ИА REGNUM 29 ноября в пресс-службе Минераловодской таможни.

Цитата из х/ф «Иван Васильевич меняет профессию». Реж. Леонид Гайдай. 1973. СССР Ювелирное изделие

При этом все ювелирные украшения не были задекларированы, так как нарушительница якобы не знала о порядке провоза их через таможенную границу. Женщина объяснила, что привезла с собой партию украшений из Турции для личного пользования, а также для продажи. По ее словам, общая стоимость товара составляет около $8 тыс.

Однако экспертиза показала, что рыночная стоимость украшений составляет всего немногим более 8,281 млн рублей. А изготовлены они из золотых сплавов, соответствующих 585 пробе, и серебра 925 пробы.

Теперь нарушительнице придется ответить сразу по двум статьям КоАП — «Недекларирование, либо недостоверное декларирование товаров» и «Незаконное использование чужого товарного знака». Украшения, скорее всего, конфискуют, а самой жительнице Чечни грозит штраф.

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Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2017 года в Ставропольском крае была задержана жительница Дагестана за попытку контрабандного провоза из Объединенных Арабских Эмиратов алмазов на 19 млн рублей.