Южно-Сахалинск, 29 ноября, 2018, 09:48 — ИА Регнум. Представитель МИД РФ в Сахалинской области Владимир Носов озвучил ответ ведомства на запрос облдумы Сахалина по текущему состоянию переговоров «Россия — Япония» в части курильского вопроса. Как следует из ответа МИД РФ, переговоры с Японией ведутся в контексте российских Курильских островов. На Сахалине учредят региональный Праздник южных Курил, как ответ японскому Дню северных территорий, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Курильские острова

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«14 ноября в Сингапуре президент Российской Федерации и премьер-министр Японии договорились ускорить переговорный процесс на основе совместной декларации 1956 года. Данный документ является юридической базой, на которой строятся послевоенные российско-японские отношения. Он был ратифицирован парламентами обеих стран и депонирован (передан на хранение) в ООН в качестве международного договора. Декларация прекратила состояние войны между СССР и Японией и обеспечила восстановление дипломатических отношений. Таким образом, ссылка на неё в политическом диалоге с Японией более чем естественна. При этом речь не идёт о каких-то конкретных договоренностях по срокам решения проблемы мирного договора. Продолжается сложный переговорный процесс. Главным условием является признание Японией итогов Второй мировой войны в полном объёме, включая российский суверенитет над южными Курильскими островами. Исходим из того, что поиск взаимоприемлемого решения должен осуществляться на фоне всесторонней активизации российско-японских отношений, а само оно должно в полной мере отвечать национальным интересам России и получить поддержку парламента и граждан нашей страны», — привело ответ МИД РФ на запрос облдумы Сахалина ИА Сахалин. Инфо.

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Несмотря на недвусмысленные формулировки ответа из МИД РФ, депутаты Сахалина решили провести массовую акцию под лозунгом «Курилы — российская земля».

Прозвучало сегодня в думе островного региона и ещё одно предложение: учредить специальным законом ежегодный региональный праздник: Праздник южных Курил». Этот праздник, по замыслу депутатов, должен стать симметричным ответом на существующий в Японии День северных территорий.

«Праздник южных Курил покажет нашим соседям, кто на правах граждан может и должен зимовать на Итурупе, Кунашире, Шикотане, а также на островах Полонского, Осколки, Зеленом, Демина, Юрий Анучина, Танфильева и ряде более мелких — которые в Японии называют просто Хабомаи», — заявили депутаты Сахалинской Облдумы.

Как сообщало ИА REGNUM, возобновление переговоров между лидерами России и Японии на основе Декларации 1956 года вновь заставило жителей Сахалина, Курил, а также других регионов России волноваться за судьбу российских Курил и протестовать против даже переговоров о возможности передачи их Японии. На Сахалине прошли и продолжаются пикеты против передачи островов. Несанкционированный митинг прошел сегодня в Невельске. Невельчане потребовали прекратить любые переговоры по Курилам. Тревогу граждан вызывает тот факт, что Декларация 1956 года, помимо прочего, содержит и пункт о готовности СССР передать Японии Шикотан и ряд более мелких островов Малой Курильской гряды.